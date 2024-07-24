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        Haberler Gündem Aydın’da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Güncel haberler

        Aydın’da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise Mobese kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:55
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        4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Denizli Bulvarı'nda meydana geldi.

        E.C. idaresindeki otomobil, kavşaktan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada ana yolda seyir halinde olan B.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü B.A. ile yolcu konumunda bulunan S.Ö. (43), 4 yaşındaki E.K. isimli bebek ve A.Ö. (12) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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