AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 1 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. Buna göre İstanbul'un 7 ilçesine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 1 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. BEDAŞ, 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 1 Kasım 2025 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 7 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler
Bağcılar
Bağcılar
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Silivri
Sultangazi