AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 6 Aralık Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 6 Aralık 2025 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ