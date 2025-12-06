Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 6 Aralık 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 6 Aralık Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 01:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 6 Aralık 2025 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası