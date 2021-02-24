Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul son dakika elektrik kesintisi duyuruları (24 Şubat)

İstanbulluların gündeminde 24 Şubat Çarşamba günü arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak planlı elektrik kesintileri var. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar her gün elektrik kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaşılıyor. İşte İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle gerçekleşen planlı elektrik kesintileri... 24 Şubat 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul son dakika elektrik kesintisi duyuruları (24 Şubat)

Bir hafta süren kar yağışının ardından hafta sonu hava sıcaklıkları yükseldi. 24 Şubat Çarşamba günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle yapılacak planlı elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

24 ŞUBAT 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

24 ŞUBAT 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika... İstanbul'da barajların doluluk oranı ne oldu?
GÜNDEMİstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
SON DAKİKA: Öğretmenlere aşı yapılmaya başladı! Bakan Selçuk duyurdu
GÜNDEMÖğretmenlere aşılama başladı
Son dakika haberi Eren-11 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
GÜNDEMEren-11 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? 2021 Öğretmen atamaları başvuru tarihi MEB açıkladı mı?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman başlıyor?
Lise sınavları yüz yüze ne zaman? MEB duyurdu: İlkokul ve ortaokul yüz yüze sınav tarihi
GÜNDEMLise sınavları yüz yüze ne zaman?
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru yap
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
YKS, TYT, AYT, LGS online deneme sınavlarıyla sınav sıralamanızı öğrenin! TYT, AYT, LGS, YKS konu anlatımları ve soru bankası 7 gün ücretsiz!
GÜNDEMÜcretsiz TYT, AYT, YKS, LGS online deneme sınavlarını ...
2021 ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS başvuruları başladı mı? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
İSKİ DUYURDU: 24 Şubat İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul son dakika su kesintisi duyurular
GÜNDEMİSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul su kesintisi duyuruları ...
BİTMİYOR! Son dakika: İstanbul'un orta yerinde kadına meydan dayağı
GÜNDEMVatandaş kurtardı! Genç kıza feci darp!