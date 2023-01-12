Elektrik kesintisi olan iller listesi ve kesinti nedenleri, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda pek çok ilçede bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı elektrik kesintileri 13 ve 14 Ocak günlerinde de devam edecek. Mağdur olmak istemeyenler " 12 Ocak 2023 elektrik kesintisi olacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 12 Ocak elektrik kesintisi listesi...