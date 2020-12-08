Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı'ndaki evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, olayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Özcan yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya eski milletvekilimiz Sn. Ayhan Sefer Üstün’ün, Adapazarı’ndaki evine saat 11:30 sularında 'silahlı saldırı' düzenlenmiştir. Kendini S.A. olarak tanıtan saldırgan, emniyet kayıtlarına göre geçmişte benzer olaylara karışmış çete suçlarından sabıkası olan ve intihara meyilli bir şahıstır" dedi.

Ayhan Sefer Üstün'ün komşularının ihbarıyla ortaya çıkarken, şüpheli gözaltına alındı. Olay sırasında Ayhan Sefer Üstün ve ailesinin şehir dışında olduğu öğrenildi.