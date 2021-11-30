'Aykut Enişte 2', 3 Aralık'ta sinemalarda! 0:00 / 0:00

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3 Aralık Cuma günü itibarıyla sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ve yapımını BKM'nin üstlendiği 'Aykut Enişte 2' için pazartesi akşamı Kanyon'da özel bir gösterim düzenlendi.

Yönetmeliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2'nin özel gösterimine sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı. Geceye, filmin oyuncuları ve ekibin yanı sıra; Aslı İnandık, Ebru Cündübeyoğlu, Talha Karcı, Gökçe Özyol, Berkay Tulumbacı, Aziz Aslan, Atakan Çelik, Mahir İpek, Canbay & Wolker, Oğuzhan Uğur, Gökhan Türkmen, Mesut Süre, Cem İşçiler, Eylem Şenkal, Bilal Hancı ve Fatih Yasin gibi ünlü isimler boy gösterdi.

Gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında 'Aykut Enişte 2' oyuncuları; Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Mekin Sezer, Lale Başar, Müfit Kayacan, Selen Domaç, Ali Çelik ve yönetmen Onur Bilgetay gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KALABALIK GÖRMEYİ ÖZLEMİŞİZ"

Oyuncu Cem Gelinoğlu, "Böyle bir kalabalık görmeyi gerçekten özlemişiz. Bu filmi çok büyük emeklerle, gönlümüzü koyarak çektik. İkinci film de insanların gönlünde yer bulsun diye umarak çektik. Herkes çok gülecek. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"SETE GİTTİĞİMİZDE KİMSE YABANCILIK ÇEKMEDİ"

Yönetmen Onur Bilgetay ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Seyircilerin talebiyle vizyona çıkma kararı alınan bir film. Herkesin çok istediğini, sevdiğini bildiğimiz bir film. İlk filmi sevenlerin bunu da mutlaka seveceğini düşünüyorum. Cuma günü herkesi sinema salonlarına davet ediyoruz. Çok güzel bir kadromuz oldu. Sizler sevdikçe biz de böyle filmler yapmaya devam edeceğiz inşallah. İkinci filmi çekmek her zaman yönetmen ve senarist açısından zor, çünkü ilki çok sevildiği için bir baskı oluyor. Biz bu baskıyı çok iyi bir yerden aldık. İlk film bittikten sonra Cem'in bu senaryoya dair bir fikri olduğu için aslında her şey çok doğal ilerledi. O yüzden çok rahattık. Herkes birbirini çok özlemişti, sete gittiğimizde kimse yabancılık çekmedi. Yeni oyuncularımız da hemen adapte oldular, çok güzel bir süreç geçirdik. İyi ki o dönemde bu filmi çekmişiz. Şimdi insanların dışarı çıktıklarında gidebileceği güzel bir film var karşılarında.

"SEYİRCİNİN AKLINI ALACAĞIZ!"

Oyuncu Hakan Yılmaz da "Eminim filmi izledikten sonra herkes evine çok memnun dönecek. İlk filmde izleyiciydim, sonra sinir oldum 'Ben nasıl burada yokum?' diye ve ikinciye girdim. Sağ olsunlar öyle güzel bir dünya kurdular ki hem yazarımız hem de yönetmenimiz ben sadece kıyafetimi giyip laflarımı söyledim. İnşallah güzel dönüş alırız. Seyircinin aklını alacağız!" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR BULUŞMA OLDU"

"Biraz seyirciyle birlikte yaptığımız bir iş oldu." diyen Melis Babadağ, "Çünkü onların baskısı sonucu yazıldı ve öyle sete çıktık. Çok büyük bir aşk ve çok büyük bir sevgiyle... Güzel bir buluşma oldu, çok mutluyuz." diye konuştu.

Müfit Kayacan ise, "Atabeyoğulları gerçek gibi, çok özel bir ailemiz var. Bu aileyi sadece rol ailesi olarak saymıyorum. Yapımdan yönetmenimize yazarımıza kadar çok özel bir aile. Halkımız da samimi olana, iyi olana, iyilik önerene kıymet veriyor. İzleyenler güzel hissedecekler, biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Lale Başar, da "Şu an hiçbir yerde komedi diye bir şey yok ama biz varız. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Mekin Sezer ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

İnsanların yüzünü güldürmek, gönlünü hoş etmek, sinema salonlarından iyi çıkmalarını sağlamak bizim en büyük temennimiz. Herkesi sinema salonlarına bekliyoruz.

'AYKUT ENİŞTE 2'NİN KONUSU NE?

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'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin yer alırken, filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte kaleme aldı.

'Aykut Enişte 2', 3 Aralık Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.