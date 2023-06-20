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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen Aykut Kocaman, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, isminin yeniden sarı-lacivertlilerle anılması hakkında konuştu.

     
  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Sports Digitale Youtube kanalına röportaj veren Kocaman, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığını belirtti. 

     
  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    "BU DENKLEMİN İÇİNDE YOKUM"

    Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin antrenörünün ayrılacağını söylediği günde, antrenör ararken, böyle bir dönemde denk geldi konuşmalarımız. Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da. Onu söylüyorum." diye konuştu.

     
  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Öte yandan Aykut Kocaman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce söylediği, "Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

     
  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    "HATA DÜZELTİLMELİYDİ"

    "Ali Bey'in bu sözlerinin artık çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle olsaydı, bu kadar kriz ortamında, 5 senedir Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye Ligi'nin her isminden bahsedildi. Bir kişinin isminden bahsedilmedi; Aykut Kocaman. Eğer bu bir hata olarak görülüyorsa, hata olarak düzeltilmeliydi.

     
  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Tekrar söylüyorum, ben bu denklemin içinde zaten yokum. Söylediğim sözlerin bir anlamı var, oturacağı, gideceği yer var. Ya da arkası var. Bütün hatalarıma rağmen dikkat ettim. Ama bu cümlenin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken, Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa... Ama bu kadar 100'lerce isim aranıyorsa, bu da bir hataysa, buradan yola çıkarak söylüyorum, samimiyet sorgulaması yapıyorum sadece. Eğer böyleyse bir hata düzeltmenin olması lazım. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum." 

     
  • Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Aykut Kocaman, daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 dönemlerinde Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almış, 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilerle şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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