İzmir'deki korkunç depremin ardından mucize gibi bir şey daha oldu. Arama kurtarma ekipleri saatlerdir nefes almadan enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91. saatte canlı olarak çıkarılan Ayla Gezgin yüzleri güldürdü. Ayla Gezgin kimdir? İzmir depreminden sağ çıkan Ayla kaç yaşında?

AYLA GEZGİN 91. SAATTE KURTARILDI

Rıza Bey Aparmanı enkazına termal battaniye ve serum gönderilirken, 4 yaşlarında Ayla isimli bir kız çocuğu enkaz altından kurtarıldı. Küçük Ayla, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

Küçük Ayla'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde görevli bir çalışan ise, "Çığlık sesi duyduk. Arkadaşlar jenaratörleri durdurdu. Sessizlik oluştu. Ben Ayla, iyiyim. Yaşam üçgenindeydi, çamaşır makinesinin yanındaydı." dedi.