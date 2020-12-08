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Aylin Güney'in ilk romanı 'Teyel' kitapçılarda

Edebiyat dünyasında daha önce öyküleriyle yer alan Aylin Güney, Dağhan Külegeç Yayınları etiketiyle yayınlanan, modern tarzda yazılmış ilk romanı Teyel'le okurlarla buluştu.

Aylin Güney'in ilk romanı 'Teyel' kitapçılarda

Ege’de küçük bir şehirde yaşayan üniversite mezunu, evli, çocuklu ve yaşadığı yere uyum sağlayamamış Serap, kendine oluşturduğu kilerden bozma kütüphanesinde turuncu renkli kişisel gelişim kitabına başlar. Ardından da Serap’ın okuduğu metin canlanır ve 7 ayrı karakter kendini bu kitabın bölümlerini fark ya da inkâr ederek okurken bulur. Böylece Serap’ın hayali mi yoksa gerçekte mi olduğu iç içe geçen bir kurguda, 7 farklı karakter, 7 farklı yaşamı aynı kitabın karakteri olarak yaşamaya başlar.

Edebiyat dünyasında daha önce öyküleriyle yer alan Aylin Güney, bu kez modern tarzda yazılmış ilk romanı TEYEL ile okurun karşısında. Seçkin kitap zincirleri ve online satıştaki yerini alan Teyel, okurlardan hayli ilgi gördü. Dağhan Külegeç Yayınları etiketiyle Hakan Akdoğan’ın Genel Yayın Yönetmeliği’nde yayınlanan Teyel, dünyayı anlamak için başvurulan kişisel gelişim kitapları üzerinden insanların iç dünyasını anlatan çok katmanlı bir roman.

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