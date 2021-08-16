Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi - Magazin haberleri
ABONE OL

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin şarkıcı kızı Aylin Livaneli, iletişimci Kaan Ünver ile nikah masasına oturdu

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi - Magazin haberleri

25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün duyurdu.

Nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Aylin Livaneli altına bu notu düştü:

Sevgili dostlar, 25 Temmuz’da Kaan ile hayatlarımızı birleştirdik. Bodrum’da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Aylin Livaneli 1992 yılında Bana Müsade albümüyle müzik dünyasına adım atmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şarkıcı Güllü’den suç duyurusu - Magazin haberleri
MAGAZİN Şarkıcı Güllü’den suç duyurusu
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti Gümüşlük'te çıkan yangınla ilgili konuştu: Çok korktuk!
MAGAZİN "Çok korktuk!"
Hande Yener otostop çekip, motosiklete bindi!- Magazin haberleri
MAGAZİN Otostop çekip, motosiklete bindi
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Evleniyorlar!
Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti Bodrum'da - Magazin haberleri
MAGAZİN Aile tatili
Irmak Arıcı'dan şaşırtan görüntüler! Sahneden indirildi...
MAGAZİN Irmak Arıcı sahneden indirildi
Defne Samyeli, Bodrum'da - Magazin haberleri
MAGAZİN Arkadaşına poz verdi
Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada olay oldu: Başkası gibi olmuşsunuz! - Magazin haberleri
MAGAZİN Takipçilerini ikiye böldü
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşk bitti
Cimilli İbo hayatını kaybetti! Kahreden detay... - Magazin haberleri
MAGAZİN Cimilli İbo hayatını kaybetti! Yürek burkan detay...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.