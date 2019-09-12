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AYM'den "Hayata Dönüş" operasyonu kararı

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılında cezaevlerinde gerçekleştirilen 'Hayata Dönüş' operasyonuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Operasyon sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde yaralanan bir hükümlünün tazminat talebinin reddedilmesini “yaşam hakkı”nın ihlali saydı. İhlalin ortadan kaldırılması yani, tazminat ödenmesine karar verilmesi için dosya yeniden yargılama yapılması da kararlaştırıldı.

Yeniden yargılama yapılacak

 

19 Aralık 2000’de F Tipi Cezaevlerine nakil olmamak için eylem yapan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu 20 cezaevine eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 2’si asker 30’u mahkum 32 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise yaralandı.

BAYRAMPAŞA CEZAEVİNDE YARALANDI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 2008 yılında kapatılan Bayrampaşa Cezaevi de operasyonun hareketli adreslerinden biriydi. Burada 12 mahkum hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı. Terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan T.Y. de Bayrampaşa Cezaevi’nde yaralanan isimler arasında bulunuyordu. Olayın ardından T.Y.’nin de aralarında bulunduğu isimlerin şikayeti üzerine ceza davaları açıldı. Bu davalara ilişkin yargılamalar halen devam ediyor.

TAM YARGI DAVASI AÇTI

Hükümlü T.Y. ayrıca olaylar nedeniyle sağ gözünde görme kaybı meydana geldiği gerekçesiyle İçişleri ve Adalet Bakanlığı aleyhine 150 bin TL talepli tam yargı davası açtı.

TAZMİNAT KARARI DANIŞTAY’DAN DÖNDÜ

İstanbul İdare Mahkemesi, T.Y.’ye 43 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Ancak bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay’ın gündemine geldi. Danıştay 10. Dairesi, yerel mahkemenin kararının tazminat kararını bozdu. Kararda, güvenlik güçlerinin mahkumların tahliyesi için gerekli önlemi aldığı ancak T.Y.’nin cezaevi idaresine girdiği eylem sonucu kişisel kusuru nedeniyle yaralandığı ifade edildi. Yeniden yapılan yargılamada ise İdare Mahkemesi, Danıştay’ın bozma kararına uyarak, T.Y.’nin tazminat talebinin reddine karar verdi. Bu karar Danıştay tarafından da onanarak, kesinleşti.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU

Bu gelişme üzerine T.Y.’nin ailesi bir dizi haklarının ihlal edildiğine belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

 

AYM “YAŞAM HAKKI İHALİ” DEDİ

AYM, T.Y.’nin ailesinin “işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine” dair iddialarını kabul edilemez buldu. Ancak Yüksek Mahkeme T.Y’nin tam yargı davasının “haksız olarak reddedildiği” gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

İhlalin ortadan kaldırılması yani, tazminat ödenmesine karar verilmesi için dosyanın bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

“MUTLAK ZORUNLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ..”

Kararın gerekçesinde özetle şu tespitlere yer verildi: “Devletin, gözetimi altında bulunduğu bir sırada cezaevindeyken kamu görevlilerin kullandığı güç neticesinde yaralandığı sabit olan T.Y.’nin ne şartlarda yaralandığını açıklama ve dolayısıyla yakınlarına karşı mutlak zorunlu bir halde güç kullandığını ispatlama yükümlülüğün ikna edici bir biçimde yerine getiremediğini, dolayısıyla T.Y.’ye karşı kamu görevlilerin kullandığı gücün mutlak zorunlu olmadığı değerlendirilmiştir. Başvurucunun açtığı tam yargı davası da cezaevi idaresine karşı yapılan eyleme aktif olarak katılması ve yaralanması üzerine tedaviyi de kabul etmemesi gerekçesi ile reddedilmiştir. Ancak buna dair henüz ceza mahkemeleri tarafından bir tespitte bulunulmamıştır. İdari yargı mercilerinin tam yargı davası neticesinde aradan uzun zaman geçtikten sonra ve ikna edici gerekçeler belirtilmeden, başvurucuların yakının eyleme aktif katımı olduğu yönündeki kabulün ikna edici bir dayanağı yoktur. Açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” denildi.

 

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