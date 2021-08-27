Aynı aileden 3 kişi 3 gün içinde koronaya yenildi 0:00 / 0:00

DHA

Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi´nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti.

DHA'nın haberine göre, ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos´ta hayatını kaybetti.

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos´ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos´ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.