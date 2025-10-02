'Aynı Çatı Altında' iyiliğe davet ediyor

Geçtiğimiz sezon kendi yazdıkları oyunla tiyatro sahnesinde büyük beğeni toplayan ikiz kardeşler Cevahir ve Hüseyin Önder, bu yıl Sedef Şahin ile birlikte rol aldıkları, mizahın usta kalemi Gani Müjde imzalı “Aynı Çatı Altında” ile yeniden seyirci karşısına çıktı.

Absürt komedi türündeki oyun, Melek ve Şeytan ikiz kardeşlerin intihar etmek üzere olan Gülsüm adlı bir kadınla yaşadıkları çatışmayı konu alırken, aslında herkesin içinde var olan iyilik ve kötülük mücadelesini sahneye taşıyor. Oyunun yüksek temposu, düşündüren göndermeleri ve kahkahalarla dolu sahneleri seyirciyi eğlendirirken aynı zamanda farkındalığa davet ediyor.

İkiz kardeşler oyunla ilgili şunları dile getiriyor: “Dünyanın geldiği noktada şunu çok net görüyoruz: İçimizdeki Melek’i de Şeytan’ı da aslında biz besliyoruz. Bugün bu kadar olumsuzluk yaşanırken, insanların içindeki Melek’i beslemesi ve onun sesini dinlemesi gerekiyor. Aynı Çatı Altında bizim için sadece bir komedi değil, aynı zamanda bir farkındalık çağrısı. İnsanları güldürürken düşündürmek, kendi içlerindeki Melek ile Şeytan’ı fark ettirmek istiyoruz. Çünkü iyiliği çoğalttıkça, kötülüğün sesi azalacak. Bu oyunun en büyük sosyal sorumluluğu da toplumu iyiliğe teşvik etmek.”