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Gaziantep'te büyük acı: Aynı gün kaçırıldılar, birlikte defnedildiler

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde katledilen 13 şehit arasında bulunan Er Müslüm Altıntaş ile Er Adil Kabaklı Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Her iki askerin ise aynı gün kaçırıldığı öğrenildi

SON DAKİKA: Gara şehitleri defnediliyor! Aynı gün kaçırıldılar, birlikte... - Haberler
Aynı gün kaçırıldılar, birlikte defnedildiler!
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İHA

Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit edilen vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanıyor.

İHA'nın haberine göre, hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş (26) ile Er Adil Kabaklı (26) için Gaziantep'te tören düzenlendi.

6 YIL ÖNCE KAÇIRILDILAR

Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş, dağıtım izninden sonra 2 Ekim 2015 tarihinde Gaziantep'ten Erzincan’a dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen teröristlerce bindiği otobüsten indirilerek kaçırılmıştı.

Şehit Er Adil Kabaklı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı da aynı gün Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı.

Yaklaşık 6 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde rehin olarak tutulan Er Altıntaş ve Kabaklı, Gara bölgesinde rehin tutuldukları hain saldırıcı sonucu şehit edilmişti. Kaçırılan askerlerden Müslüm Altıntaş'ın bekar, Adil Kabaklı'nın evli olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Önceki gün cenazeleri Gaziantep'e getirilen şehitlerin naaşı, Bahaeddin Nakıboğlu Cami'de ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından şehitlerin yakınları gözyaşı dökerken, cenazeler Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte defnedildi.

Şehit Er Müslüm Altıntaş

BAKAN GÜL DE KATILDI

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti, MHP ve CHP Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İlçe belediye başkanları, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, kent protokolü, askeri erkan ile şehitlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

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