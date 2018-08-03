Ayr United - Partick Thistle maçı ne zaman?

İskoçya Championship maçında Ayr United ile Partick Thistle, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Ayr United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Partick Thistle, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Ayr United galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Partick Thistle galibiyet oranı 2.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Ayr United son haftadaki Partick Thistle müsabasında 1-4 yenildi.
Partick Thistle ise Ayr United karşılaşmasında 1-4 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER