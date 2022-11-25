Ayrı yaşadığı eşi bıçakla saldırdı, KADES'le kurtuldu

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M. (24), sabah saatlerinde gelen, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi A.M. tarafından oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairenin kapısında bıçaklandı.

EKİPLER 1 DAKİKADA GELDİ

Panikle aşağı kattaki komşusuna sığınan G.M., hemen telefonundan KADES butonuna bastı. Bunun üzerine A.M. kaçtı. Olay yerine yönlendirilen en yakın ekip ise 1 dakikada binaya geldi. Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.