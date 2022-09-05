Ayrılmak üzere olduğu karısına saldırdı!

Ayrılmak üzere olduğu karısına saldırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Esenyurt'ta eli sopalı bir adam, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği zanlı, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ÖNCE YUMRUKLADI ARDINDAN TEKMEYLE VURDU

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken zanlının elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, zanlının eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.