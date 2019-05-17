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"AYSAF’ta 500 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleşti"

AA

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması 61. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF),CNR EXPO Yeşilköy’de 60 bin metrekare alanda düzenlendi. CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, "AYSAF’a katılan firmalarımız fuarda 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı

Türk ayakkabı yan sanayi sektörü

CNR'dan yapılan açıklamada, tabandan ökçeye, aksesuardan tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni deriye kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünlerin sergilendiği fuara 450'nin üzerinde firmanın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, "Fuarda, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren firmalar, yeni ürün ve teknolojilerini 11 bin 10’u yerli, 1558’i yabancı olmak üzere toplam 12 bin 568 sektör profesyoneliyle buluşturdu.

Fuara, Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya ve Türki Cumhuriyetlerden yoğun bir katılım oldu. Ortadoğu, Afrika, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri özellikle fuarda sergilenen trendlere ilgi gösterdi. Bu yıl ilk kez Hindistan’dan fuara milli katılım oldu.

Hint Ayakkabı Yan Sanayi Üreticileri Derneği fuarı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ayakkabı ticaretinin daha da büyümesine vesile olacak iş bağlantılarının önünü açtı. Yılda iki kez düzenlediğimiz fuarımızın ayakkabı yan sanayine dolayısıyla da ayakkabı sektörüne büyük katkısı bulunuyor. AYSAF’a katılan firmalarımız fuarda 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

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