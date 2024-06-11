Ayşe Ateş, Erbakan ile görüşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'in Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Ayşe Ateş'in Genel Başkanımızın ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi genel merkezinde inşallah gerçekleşmiş olacak” dedi.

DHA'nın haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıç, İsrail'in Siyonist devlet terörünü kınadıklarını ve lanetlediklerini söyleyerek şunları kaydetti: “Gazze'ye yönelik 40 bin insanın ölümüne sebep olan Siyonist İsrail devlet terörü karşısında sessiz kalan dünya liderlerini ve ülke yönetimlerini de kınıyor ve lanetliyoruz. Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Yeniden Refah Partisi olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha ifade ve beyan ediyoruz. Şanlıurfa'da geçtiğimiz hafta Filistin için ‘kıyama davet mitingine’ katılan bütün vatandaşlarımıza ve katkı sağlayan bütün paydaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin meselesi sadece Yeniden Refah Partililerin ya da sadece milli görüşçülerin meselesi değildir. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin'in kurulması Orta Doğu'da akan kanın durması, gözyaşının dinmesi, kalıcı istikrar ve barışın sağlanması İsrail için bile bir yaşam umudunun doğması tamamen buna bağlıdır. Bağımsız Filistin Devleti, başkenti Kudüs olmak üzere kurulmadıkça Filistin halkının, Gazze dahil refah dahil, yaşama umudu korunmadıkça herkes için var olan hukuk, Filistinliler için de sağlanmadıkça, Orta Doğu'da barışın sağlanması, saldırıların bitmesi, istikrarın oluşması ve gözyaşının dinmesi mümkün değildir. İnsanlığı Filistin'de, Gazze'de, refah kapısında, akan kanı durdurmaya, İsrail'in devlet terörünü sonlandırmaya ve insanlık için bir yaşam umudu oluşturmaya davet ediyoruz."

"GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞECEK" Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşme yapacağı ile ilgili, “Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşecek olmasını olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz. Merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş Hanım'ın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkanımızın ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi genel merkezinde inşallah gerçekleşmiş olacak. Tabii ki bu bir hak arayışıdır. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargısı anayasanın ve yasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde bireylerin haklarını sağlamakla mükelleftir. ‘Adalet mülkün temelidir’ cümlesindeki mülkten kasıt devlettir. Devletin temeli, mülkün temeli devlet yani devlet kavramı, mülkle birlikte eşgüdüm halinde adalet sac ayağı üzerinde yükselmektir. Dolayısıyla devlet bağımsız yargıyı çalıştırmak, adaleti tesis etmek, mülkü bu yönüyle güvene almakla mükelleftir” dedi.