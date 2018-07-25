Ayşe Kardaş Ergezen kimdir? sorusu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılığı görevini almasıyla birlikte soruluyor. İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İşletme ve Küresel Siyaset eğitimi alan Ayşe Ergezen bir çok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev aldı. Ayşe Ergezen'in hayatına dair detaylar haberimizde.

AYŞE KARDAŞ ERGEZEN KİMDİR?

Ayşe Kardaş Ergezen, 1980 yılında, Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen’de, orta öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. İsveç Jönköping Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset alanında yaptı.

İş hayatına özel bir bankada yönetici olarak başladı. Daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. Oxford Üniversitesi’nde diplomasi eğitimi aldı. 2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.

Birçok Sivil Toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcilik başkanlığı yaptı. KADEM YYK üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Mart 2016’dan itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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