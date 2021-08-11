DHA

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşegül Çınar avukatı ile birlikte gelirken, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, 9 polis memuru ile bekçi ve olayın çıktığı mekan çalışanı "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu.

"AMACIM BİR AN ÖNCE KIZ ARKADAŞIMLA GİTMEKTİ"

Mahkemede, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyleyen sanık Furkan Çalıkoğlu, "Bizden mekandan ayrılmamız istendi. Tepki gösterdim. Daha sonra yanımıza işletmeci olduğunu söyleyen şahıs geldi, özür dileyerek yerimizi değiştirmek istediğini söyledi. Yer değişikliğini kabul edip gösterdiği yere geçtik. Ardından işletme sahibiyle maskeli ve şapkalı şahıs geldi arkadan litrelik rakı şişesi kafamda kırdı. Kafama şişe indikten sonra o şahıs gitti. Ayağa kalktım tepki gösterdim ama tehdit ve hakaret içerikli bir söz kullanmadım. Beni yaka paça aşağıya attılar. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra izlediğim görüntülerden hatırladığım kadarıyla elime bıçak almışım. Benim amacım oradan bir an önce kız arkadaşımla gitmekti. Alt kata indiğimde karşımda birkaç şahıs vardı. Ben onların kolluk görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kendileri de bana polis olduklarını söylemedi. Saldırıda bana bir şey yapacaklarını düşünerek silahını da gösterince kesin beni vuracaklar diye düşündüm. Silahı aldım ama kesinlikle bilerek ateş etmedim. Silah çöp kovasına doğru ateş almıştır. Kolluk görevlilerinin ne şekilde yaralandıklarını bilmiyorum" dedi. Hakimin, "Polisler üniformalı mıydı?" sorusuna Çalıkoğlu, "Üniformalılarmış ama ciddi alkol almışım, şuurumu yitirmiştim. Hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Çalıkoğlu, "Onlar bana bıçak ve şişelerle saldırdılar. Zararları karşılarım ama zarara uğrayan benim ve kız arkadaşım. İşletmeye zarar vermedim. Saldırılara karşı kendimi korumaya çalıştım" diye konuştu.

Furkan Çalıkoğlu

"BANA KELEPÇE TAKMAYIN DİYEREK, POLİSE RİCADA BULUNDUM"

Sanık Ayşegül Çınar ise aylık gelirinin 20 bin lira civarında olduğunu belirterek "Mekandan bizi çıkarmaya çalıştılar. Furkan tepki gösterince mekan sahibi gelip özür diledi. Sonra Furkan'ın arkasından biri kafasına şişeyle vurdu. Yaklaşık 20 kişi Furkan'a saldırdı. Furkan'ı sürükleyerek çıkarmaya çalıştıklarını gördüm. Herhangi bir çalışanın boğazına bıçak dayamadı. Arbede esnasında hakaret ve tehditte bulunmadı. Polisleri fark edince zaten teslim oldu. Polisin kollarına vurmadım, kelepçe takmaması için kolumu çektim. Kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim. Kimseye, 'Haritadan yer beğen' demedim. Tek söylediğim şey, polis bizi gözaltına alırken 'Dışarıda basın var. Ben sanatçıyım, lütfen kelepçe takmayın' diye ricada bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"ÇALIŞANIMIZIN BOĞAZINI SIKIP, TOKAT ATTI"

Şikayetçi restoran yöneticisi Alper Karavar ise, "Yüksek sesle konuşuyorlardı. Diğer müşteriler rahatsız oluyordu. Mekan güvenliği Çağlar Bey'le masalarına gidip, böyle devam ederlerse kendilerini dışarı alacağımızı söyledik. O esnada Furkan Bey, çalışanımız Çağlar Bey'in boğazını sıkıp kendisine tokat attı. Resepsiyon görevlilerine polisi aramalarını söyledim. Ayşegül Hanım insanlara tabak, bardak fırlatıyordu, polisler Furkan Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Furkan Bey'in elinde 3 bıçak vardı. Polisler, Furkan'a ters kelepçe yapıyordu. Ayşegül Çınar da videoya alarak, 'Sizi medyaya vereceğim' diye tehdit ediyordu. Büyük bir maddi zarara neden oldular. Polis, Furkan Bey'i tam sakinleştirmişken, Ayşegül Hanım'ın söylemleri yüzünden tekrar alevleniyordu" dedi.

Ayşegül Çınar

"BELİMDEN SİLAHI ALDI"

Furkan Çalıkoğlu'nun silahını belinden aldığı polis memuru Bünyamin B. de "Olay yerine gittiğimizde Furkan Çalıkoğlu'nun kafası kanıyordu. Elinde de bıçaklar vardı. Sakinleştirmeye çalışarak bıçakları aldık. Furkan Çalıkoğlu, daha sonra benim belimdeki silahı aldı. Havada silahı kurduğunu gördüm. Polis arkadaşla birlikte üstüne atladık. Kör noktaya ateş ettirmek için bileğini ittik. Silahın şarjörünü ben aldım. Şarjörü aldıktan sonra da tetiğe bastı. Ateş etmeyi denedi. Diğer polis arkadaşıma şarjörü gösterdim, böylece silahı aldı. Ayşegül Çınar da orada, 'Hepinizi öldüreceğim. Basına haber vereceğim' şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Şikayetçiyim" dedi. Bekçi Harun K. ise "Arkadaşımızın belinden silahı aldı. Eğer polis arkadaşlarımız elinden almasa cinayet olurdu. Polis arkadaş şarjörü aldı, sanık Furkan tetiği basmaya devam ediyordu. İnsanlara doğru kasıtlı olarak tetik çekti" dedi. Diğer polisler de kendisini sakinleştirmeye çalıştıkları halde sanık Furkan Çalıkoğlu'nun sürekli küfür, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, Ayşegül Çınar'ın da "Haritadan kendinize yer beğenin" diyerek tehditlerde bulunduğunu ifade ederek şikayetçi olduklarını söylediler.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: "TERMİNATÖR GİBİ DAİMA BİRİLERİNİ DÖVME EĞİLİMİNDE"

Şikayetçilerin avukatı, suçun vasfının değişebileceğini belirterek görevsizlik kararıyla dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ederek "Terminatör gibi daima birilerini dövme eğiliminde tutukluluk halinin devamına talep ediyorum" dedi.

ÇALIKOĞLU'NUN AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Çalıkoğlu'nun avukatı ise müvekkilinin, haksız tahrik altında suçu işlediğini, müvekkilinin mağdur taraf olduğunu ve tutuklulukta kaldığı sürenin yeterli olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ayşegül Çınar

AYŞEGÜL ÇINAR: "BİN TANE ÇELİŞKİLİ İFADE VAR"

Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Ayşegül Çınar, "Açıklama yapmayacağım sadece şunu söyleyeyim, bin tane çelişkili ifade var. Haberlerin yazıldığı gibi 12 yaralı yok bıçaklanmalar onlar bunlar... Siz de içerdeydiniz, hiç kimsenin yaralanması yok. Sadece ifadelerin hepsi çok çelişkili, eminim adalet yerini bulacak" dedi.

İDDİANAME

İddianamede Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu "şüpheli", aralarında polis, bekçi ve otel çalışanı da olan 14 kişi ise "şikayetçi" olarak yer alıyor. İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu'nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkması gerektiğini söylemesinin ardından arbede yaşandığı anlatılıyor. İddianamede, Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise "Görevli Memura Hakaret", "Silahla Tehdit" , "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Mala Zarar Verme", "Silahla Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep ediliyor.