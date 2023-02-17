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Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşegül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis - En Son Haberler
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16 yaşındaki Ayşegül Aydın cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 16 yaşındaki Ayşegül Aydın'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası verdi

Ayşegül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis - En Son Haberler
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DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ayşegül Aydın'ı (16) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah (21), ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 12 Temmuz 2021'de, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismarda bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurdu.

YOL KENARINA GETİRİP, YARALI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi daha sonra da yaralı gördüğünü söyleyerek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olay yerinden kaçan Atikullah, jandarma tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Atikullah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ DURUŞMA SALONU

Olayla ilgili Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, bugün görüldü. Önceki celselerde yaşanan olaylar nedeniyle duruşma, Kandıra Cezaevleri Kampüsü'nde bulunan yüksek güvenlikli duruşma salonunda yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık Muhammed Atikullah, Aydın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

"TECAVÜZ ETMEDİM, YAPSAM SÖYLERDİM"

Yeminli tercümanın kimlik tespitinin ardından Muhammed Atikullah'ın savunması alındı. Atikullah, "Savcılık ve karakoldaki ifadelerimin bazıları doğru, bazıları yanlış. Karakolda beni dövdükleri için böyle ifade verdim. Yanımda tercüman vardı. Tercüman bile beni dövdü. Olay günü alkol almıştım. Ayşegül'ü gördüm ve alkolün etkisiyle beğendim. Sonra onu bir süre takip ettim ve onu tutarak ormanlık alana götürdüm. Boğazını sıkıp, tokat attım. Başına herhangi bir cisimle vurmadım. Tokat atınca yere düştü. Pantolonunu ve iç çamaşırını çıkardım. Sonra yüzünün ısındığını ve ağzından köpük geldiğini gördüm. Peçeteyle ağzını sildim. Yarım saat boyunca ayıltmaya çalıştım. Ayılmayınca kucağıma alıp yola götürdüm. Araçları durdurmaya çalışıp yardım istedim. Hatta kızın araca bindirilmesine de yardım ettim. Tecavüz etmedim. Yapmış olsaydım söylerdim. Suçumu kabul ediyorum. Kötü bir şey yaptım ama öldürmek istemedim. Kaçmadım, ona yardım etmeye çalıştım" dedi.

ADLİ TIP: MAKTUL CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Sanığın ve avukatların savunmalarının ardından duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada; Ayşegül Aydın'ın saat 17.20'de dolmuştan indikten sonra köy meydanında köpekle oynadığı ve evine doğru yürümeye başladığı, bu sırada kızı takip eden Muhammed Atikullah'ın, ağaçlık alana geldiklerinde arkadan yaklaşarak sert cisimle başına vurduğu, yere düşürdükten sonra ise 2 kolundan tutarak ağaçların arasına çektiği bilgisi yer aldı. Dosyadaki güvenlik kamerası görüntülerine göre, sanık ve maktulün 1 saat 40 dakika civarında ağaçlık alanda kaldığına dikkat çeken cumhuriyet savcısı, Atikullah'ın daha sonra ağaçlık alandan çıkarak, Ayşegül'ü orada bulmuş gibi davrandığını belirtti. Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından olay yerinde bulunan kullanılmış peçeteler, genç kızın giysileri, sanığın giysileri ve sanıktan alınan tırnak örnekleri üzerinde yapılan çalışmada ise sanığa ait meniye rastlandığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda da maktulün nitelikli cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'çocuğa karşı bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve `kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME HEYETİ, SUÇUN SABİT OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Sanığın üzerine atılı 'çocuğa karşı bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar veren mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbede çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, bu cezaya ek olarak sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise sanığın eylemini çocuğa karşı cinsel amaçla işlemesi nedeniyle cezası artırılarak 12 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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