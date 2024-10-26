'Aysel, Bataklı Damın Kızı' Sinematek'te

Sinematek Sinema Evi geçtiğimiz yıl restorasyon projesi kapsamında Hakkâri’de Bir Mevsim (1983) filmi restore edilerek gösterime sunulmuştu. Bu yıl da Kurukahveci Mehmet Efendi iş birliği ile, hakları Murat Film’e ait “Aysel, Bataklı Damın Kızı” filminin restorasyonu ile devam ediyor. Filmin taraması Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde; dijital restorasyonu ise Atlas Post-Production stüdyolarında gerçekleştirildi. Restorasyon galası 27 Ekim’de gerçekleşecek olan film, Sinematek/Sinema Evi’nin Ekim 2024-Ocak 2025 programı kapsamında sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ REKLAM Nâzım Hikmet’in, İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ün eserinden uyarladığı filmin yönetmen koltuğunda, ülkemizde Batılı anlamda tiyatronun öncüsü olduğu kadar uzun yıllar tek film yönetmenimiz olarak da sinemamızın gelişmesine öncülük eden Muhsin Ertuğrul var. Müzikleri Cemal Reşit Rey’e ait olan filmin başrolünde, Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku yer alıyor. Oyuncu kadrosu, ilk Türkiye güzeli Feriha Tevfik’in yanı sıra dönemin önde gelen oyuncuları Behzat Butak, Talât Artemel, Hâzım Körmükçü, Mahmut Moralı, Müfit Kiper, Sami Ayanoğlu, Hâdi Hün’den oluşuyor.

İLK KÖY FİLMİ Bursa’nın Çalı Köyü’nde çekilen film, çalıştığı evin beyi tarafından hamile kaldığı için köylünün dışladığı, ancak hakkını aramak için sergilediği tavır ile Ali’nin hayranlığını kazanan Aysel’in hikâyesini anlatıyor. Çocuğundan gencine, yaşlısına ve hayvanlarına kadar Çalı köylülerinin de yer aldığı film sinemamızın ilk “köy filmi” olarak da anılıyor. Görüntü yönetmenliğini Cezmi Ar’ın üstlendiği film, köye ait genel planlar ve mekân çekimlerindeki titiz detaylar ile seyirciyi tarihin içine çekiyor.