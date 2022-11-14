Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebine ret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebine ret
ABONE OL

Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi

İzmir'de, dini nikahla yaşadığı Feyzo Duran tarafından darbedilip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel Perkgün davasında yeni bir gelişme yaşandı. Perkgün'ün avukatlarının "reddi heyet" talebi bir üst mahkeme tarafından reddedildi. Perkgün hakkında yürütülen "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi

Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebine ret
Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebine ret
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'de, dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Feyzo Duran'ın (25) yargılanmasına devam edildi.

Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde geçen yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip, vücudunun çeşitli yerlerini defalarca bıçakladı.

AĞIR YARALANAN KADIN, TEDAVİYE ALINDI

Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen eylül ayında görülen duruşmada Perkgün'ün avukatları reddi heyet talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine avukatlar bir üst mahkemeye reddi heyet için talepte bulundu.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Sanık Duran'ın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Duran, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müşteki Aysel Perkgün ve taraf avukatları da hazır bulundu.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının reddi heyet talebinin üst mahkemece reddedildiğini söyledi. Duruşmada söz alan sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan, müvekkilinin 14 aydır cezaevinde olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Sanık Duran ise, "Bu eylemleri ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK KARARI

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, Perkgün hakkında yürütülen "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Sanık Duran´ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Şubat 2023'e erteledi.

#video#786636

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı - En son haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Niğde'de 231 sikke ele geçirildi
GÜNDEM Niğde'de 231 sikke ele geçirildi
Diyarbakır'da otomobilinden inerken kurşun yağdırdılar, hastanede öldü - Gündem Haberleri
GÜNDEM Aracından inerken silahlı saldırıda öldü
Açık Öğretim Fakültesi sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi 2022! Açık öğretim sınavları ne zaman?
GÜNDEM AÖF sınavları ne zaman başlıyor?
TNT ne demek, açılımı nedir? TNT patlayıcının etkisi nedir?
GÜNDEM TNT patlayıcı nedir?
Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
GÜNDEM Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
Hamsi fiyatları ucuzladı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor!
GÜNDEM Hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı!
Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı!
GÜNDEM Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı!
Suç örgütlerine silah imal eden şebeke çökertildi
GÜNDEM Suç örgütlerine silah imal eden şebeke çökertildi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi
GÜNDEM Arnavutluk'taki Thodex davası 17 Kasım'a ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.