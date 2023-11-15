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        Haberler Gündem Ayşenur Parlak son yolculuğuna uğurlandı

        Ayşenur Parlak son yolculuğuna uğurlandı

        Bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı mücadele veren ve önceki gün hayatını kaybeden 37 saşındaki sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak Kuşadası'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:54
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        Ayşenur Parlak son yolculuğuna uğurlandı
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        Kuşadası ilçe merkezindeki İkiçeşmelik Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından, Ayşenur Parlak, Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Ayşenur Parlak'ın ailesinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında onunla etkileşimde bulunan birçok seveni katıldı.

        Ayşenur Parlak'ın anısını yaşatmak adına yapılan son veda da kaydedilerek genç fenomenin yaşamına duyulan saygı dile getirildi.

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