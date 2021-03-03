Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

Genel Online Denemelerle birlikte Kişisel Online Denemeleri de görmek, tanımlamak için “TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE” düğmesine tıklayın. İlgili teste girmek için “oynat”, testin PDF dosyasını indirmek için “indir”, test raporuna ulaşmak için “rapor” düğmesine basın.