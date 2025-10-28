Ayvalık - İstanbul kaç kilometre? Ayvalık - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ayvalık'tan İstanbul'a gitmek ya da İstanbul'dan Ayvalık'a inmek, özellikle tatil dönemlerinde on binlerce kişinin kat ettiği, Türkiye'nin en işlek iç turizm koridorlarından biridir. Bu güzergah, artık sadece bir yol değil, yolcularına farklı deneyimler sunan bir seçenekler yelpazesi haline geldi. Osmangazi Köprüsü'nün ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun sunduğu hız mı, yoksa 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Trakya üzerinden sunduğu tarihi ve manzaralı rota mı? Yoksa hala nostaljik bir deniz yolculuğunu tercih edenler için feribot seçeneği mi? Bu yazıda, bu üç ana güzergahı, kilometre, süre, maliyet ve sundukları deneyim açısından karşılaştırarak, İstanbul-Ayvalık arasındaki seyahatin detaylarını ele alıyoruz…

AYVALIK - İSTANBUL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ayvalık ile İstanbul arasındaki mesafe, seçilen karayolu güzergahına göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Yolcuların önünde, her biri farklı bir köprü veya geçiş yöntemini kullanan üç ana rota bulunmaktadır.

Osmangazi Köprüsü ve Otoyol Rotası (En Hızlı Karayolu): Bu, en çok tercih edilen ve en hızlı güzergahtır. Bu rota üzerinden Ayvalık - İstanbul kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 405 kilometredir.

Trakya üzerinden ilerleyen bu yeni ve manzaralı alternatifte mesafe daha uzundur. Bu rota üzerinden mesafe yaklaşık Feribot (Yenikapı-Bandırma) ve Karayolu Kombinasyonu: Bu seçenekte ise kat edilen karayolu mesafesi oldukça kısalır. Bandırma'dan Ayvalık'a olan kara yolu mesafesi yaklaşık 100 kilometredir.

Görüldüğü gibi, Ayvalık - İstanbul kaç km sorusunun yanıtı, seçtiğiniz yolculuk tarzına ve bütçenize göre 100 km'den 490 km'ye kadar değişen geniş bir yelpazede yer almaktadır.