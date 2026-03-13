Ayvalık'ta birinci sınıf Atık Getirme Merkezi

Ayvalık Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 2 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilecek merkezin yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Modern ve çok amaçlı olarak tasarlanan merkezde, geri dönüşüme yönelik birçok hizmet tek çatı altında toplanacak.

Projeyi değerlendiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atık Getirme Merkezi'nin yalnızca atıkların ayrıştırıldığı bir tesis olmayacağını belirterek, "Bu merkezde atıklar geri dönüşüme kazandırılırken aynı zamanda vatandaşlarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi de sağlanacak. Ayvalık Belediyesi Atık Getirme Merkezi hem ayrıştıracak hem eğitecek; geri dönüşüm sayesinde ekonomiye de katkı sunacak" dedi.

Başkan Ergin, projenin Ayvalık'ın çevre politikaları açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Modern ve çok amaçlı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizle hem çevremizi koruyacak hem de atıkları ekonomiye kazandıracağız. Ayvalık'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Merkezde 17 farklı depo alanından oluşan ayrıştırma bölümleri, kantar sistemi ve hizmete uygun araç filosu yer alacak. Ayrıca atölye çalışma alanları ve eğitim merkeziyle birlikte tesisin sosyal yaşama entegre edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda her yaştan vatandaşa yönelik interaktif eğitim programları düzenlenerek sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Öte yandan Ayvalık genelinde atık yönetimini güçlendirmek için yeni uygulamalar da devreye alınacak. Belediyenin planlamasına göre her mahalleye mobil atık getirme merkezleri kurulacak, ilk etapta belirlenen mahallelere ise ikili sistem evsel atık ve geri dönüştürülebilir mavi atık konteynerleri yerleştirilecek.