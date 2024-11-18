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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık'ta yere çöp ve izmarite ceza geliyor | Son dakika haberleri

        Ayvalık'ta yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanacak

        Bolu ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de, yere çöp ve izmarit atanlara belediye tarafından ceza geliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:45
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        Ayvalık'ta yere çöp ve izmarite ceza geliyor
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        Balıkesir'de n Ayvalık ilçesinde, yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanması planlanıyor.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cunda sahilini baştan sona izmaritten arındırdıklarını belirterek, "Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" dedi.

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        Şimdi görevin tüm Ayvalıklıların olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin, "Atmayacağız, attırmayacağız bu güzel kentte bir tek izmarit ve çöp parçası olmayan sokaklar oluşturacağız" diye konuştu.

        Mesai arkadaşlarının görevlerini layıkıyla tamamladıklarını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu:

        "Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz."

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