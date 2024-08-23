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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bolu’da yere çöp atan ve tükürenlere 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi | Son dakika haberleri

        Bolu’da yere çöp atan ve tükürenlere 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi

        Bolu Belediyesi, yerlere çöp atan, tüküren ve sigara izmariti atanlara yaklaşık 5,3 milyon lira para cezası kesti. Başkan Tanju Özcan, "Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:16 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:16
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        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atan ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildiğini açıkladı.

        Bolu Belediyesi, yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere yönelik tedbirlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin kent merkezindeki güvenlik kameralarından çevreyi kirletenleri tespit etti. Son 1 ayda tespit edilen kişilere 5 milyon 297 bin 463 TL para cezası kesildi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64’ü Bolulu, yüzde 36’sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir. Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu’yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım” ifadelerini kullandı.

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