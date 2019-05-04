Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 17 Afganistan uyruklu göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonrası, 5’i çocuk 4’ü kadın olmak üzere 9 göçmenin hayatını kaybederken, alabora olan teknede kayıp olan 3 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü.

Kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu savunulan 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalarda; gündüz saatlerinde 4 Sahil Güvenlik botu ve helikopter görev yaptı.

Havanın kararmasının ardından da kayıp 3 kişinin bulunması için Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Saget-35 ve TCSG-8 botları Ege Denizi’ni taramayı sürdürdü.

Şu ana kadar süren çalışmalarda henüz 3 kayıp ile ilgili bir bulguya rastlanmadı.