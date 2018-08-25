Az Alkmaar - Vitesse rakamlar

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Az Alkmaar, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Vitesse takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:45. 6 puanlı Az Alkmaar 1. sırada bulunuyor, Vitesse 4 puana sahip ve 3. sırada. Az Alkmaar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vitesse son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 574 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Az Alkmaar kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Vitesse sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Az Alkmaar son hafta oynanan Zwolle maçında 6-0 kazandı.

Vitesse ise Willem II maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Az Alkmaar, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Vitesse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitesse, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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