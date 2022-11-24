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Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

İnsanın yaşaması için en temel gereklilik sudur. Vücutta yeterli miktarda su bulunmazsa, günlük az miktarda su içilirse ortaya birçok rahatsızlık çıkabilir. Özellikle idrar renginin koyu olması sebebiyle anlaşılan az su içme durumu, ilerleyen zamanlarda büyük sorunları beraberinde getirebilir. Vücut ağırlığımızın %50-70'ini oluşturan su, vücudumuzun işlevini doğru yapabilmesi için çok önemli

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  • Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

    Özellikle kış aylarında kişilerin su içme miktarı oldukça fazla azalıyor. Hayati öneme sahip olan su içme durumunu birçok insan önemsemiyor ve susamadığı sürece su içmeye kalkmıyor. Peki bu durumun ne kadar yanlış olduğunu biliyor musunuz? 
  • Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

    AZ SU İÇMENİN VÜCUDA ZARARLARI NEDİR?

    Tansiyonu yükseltiyor: Kanımızın yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır. Kanın hacmi ve basıncı su tüketimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple az su tüketimi tansiyonun yükselmesine sebep olur.

    Mide ve bağırsak problemlerine yol açıyor: Bağırsağın düzgün çalışabilmesi için yeterli miktarda su alması gerekiyor. Su tüketimi az olduğu taktirde sindirim sorunları ve kabızlık meydana gelebilir. MJide ülseri sorunu ortaya çıkabilir. 
  • Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

    Baş ağrısı meydana gelebilir: Özellikle migren hastalarının günde yeterli miktarda su içmesi gerekiyor. Araştırmalar sıklıkla baş ağrısı çeken kişilerin az su içtiğini gösteriyor.

    Yorgunluk ve stres: Gün içerisinde uykusuzluk, stres ve yorgunluk hissediyorsanız, içtiğiniz su miktarına dikkat edin. Vücuda az su girmesi sebebiyle bu tür rahatsızlıklar meydana çıkıyor.
  • Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

    Böbrek yetmezliği: Böbrekler atıkların kan dolaşımından filtrasyonu sağlayabilmek ve idrar yolu ile atabilmek için suya ihtiyaç duyar. Böbreklerin görevi zararlı atıkları günlük olarak vücuttan atmaktır fakat bunu yapabilmek için su ile seyreltmesi gerekir. Eğer az miktarda su tüketirseniz, idrar yolunuz iltihaplanır, bögrek taşları oluşabilir ve uzun vadede olay böbrek yetmezliğine kadar gidebilir.

    Cilt kırışıklıkları: Pürüzsüz, aknesiz, lekesiz bir cilde sahip olmak su içmekten geçer. Ne kadar iyi kozmetik ürünü kullanırsanız kullanın, yeterli su tüketimini sağlamazsanız cildiniz istediğiniz gibi olmaz. Çünkü cildin yaklaşık yüzde 30’u sudan oluşur.
  • Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

    Eklem ağrıları: İnsan vücudunun eklemlerinde, omurganın disklerindeki kıkırdakta yüzde 80 oranında su vardır. Yeterli su alırsanız bu organlar görevlerini yerine getirebilir. Az su alındığında dejenerasyon ve hasar sebebiyle ağrılar meydana gelir.

    Vücut sıcaklığı değişir: Az su tüketimi vücut sıcaklığının dengelenmesini engeller. Hipotermi riski artar.
  • Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

    İDRARA DİKKAT!

    Su tüketiminizin doğru miktarda olup olmadığını idrarınızın renginden anlayabilirsiniz. Açık, soluk saman renginde idrar doğru miktarda su içtiğinizi gösterirken, koyu renkli idrar ve az tuvalete çıkmak ise az miktarda su tükettiğinizi gösterir.

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