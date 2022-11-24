Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...

Böbrek yetmezliği: Böbrekler atıkların kan dolaşımından filtrasyonu sağlayabilmek ve idrar yolu ile atabilmek için suya ihtiyaç duyar. Böbreklerin görevi zararlı atıkları günlük olarak vücuttan atmaktır fakat bunu yapabilmek için su ile seyreltmesi gerekir. Eğer az miktarda su tüketirseniz, idrar yolunuz iltihaplanır, bögrek taşları oluşabilir ve uzun vadede olay böbrek yetmezliğine kadar gidebilir.

Cilt kırışıklıkları: Pürüzsüz, aknesiz, lekesiz bir cilde sahip olmak su içmekten geçer. Ne kadar iyi kozmetik ürünü kullanırsanız kullanın, yeterli su tüketimini sağlamazsanız cildiniz istediğiniz gibi olmaz. Çünkü cildin yaklaşık yüzde 30’u sudan oluşur.