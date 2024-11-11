"Azap Gölü ava kapatılmalı"

Aydın'ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında kalan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan başta tepeli pelikanlar olmak üzere yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunması gerektiğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin ava kapatılması gerektiğini belirtti.

"BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK TATLI SU GÖLÜDÜR"

Kuraklık sebebiyle dar alanda yaşam mücadelesi veren kuşların savunmasız durumda olduğuna ve bir de avcılık baskısıyla karşılaştıklarını ifade eden Sürücü, "Aydın ili Söke ilçesi sınırları içerisinde Yeşilköy, Avşar ve Çalıköy yerleşimleri arasında bulunan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Azap Gölü bölgemizin en büyük tatlı su gölüdür. Yönetim planı olan Azap Gölü'nün güneyinde Bafa Gölü Tabiat Parkı ve yanı başındaki Latmos (Beşparmak) Dağları ile doğal ve kültürel kaynak değerleriyle bir bütünlük oluşturmaktadır" dedi.

REKLAM "NEDENİ GÖLDE YAPILAN AV VE SİLAH SESLERİ" Buradaki sulak alanın kuşlar için çok büyük önemi olduğuna dikkat çeken Bahattin Sürücü, "Balıkçıllar, kıyı kuşları, ötücüler ve yırtıcı kuşların yaşam alanları sazlıklardır. Buraya yapılacak müdahale, doğrudan ve dolaylı etkiler, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan kuş türlerinin ve canlıların yaşam ortamlarına zarar verecektir. Azap Gölü'nde dün 200'e yakın nesli tehlike altında olan tepeli pelikan kuşları vardı. Yerli turistler gölde balık avlamaya çalışan pelikanların hareketlerini gözlemleyip, fotoğraflarını çektiler. Görsel bir şenlik sunan pelikanları ilk defa görmekten dolayı çok mutlu oldular. Bu güzellikleri görmesi için tavsiye ettikleri bugün göle gelen arkadaşları ve dostları hayal kırıklığına uğradılar. Gölde hiçbir kuş görülmüyordu. Bunun nedeni de sabah gölde yapılan av ve silah sesleri" diye konuştu.

"AVA KAPALI ALAN OLMALIDIR" EKODOSD Başkanı Sürücü, "Azap Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olması ve nadir kuş türleri ve Saz Kedisi gibi nesli tehdit altında bulunan türlere ev sahipliği yapmasına rağmen hala ava kapatılmamıştır. Azap Gölü Söke avlağı içinden çıkarılarak ava kapalı alan olmalıdır. Gölde yapılacak avcılık, kuş gözlemciliği başta olmak üzere, zengin doğal ve kültürel kaynak değerleriyle geliştirilecek ekoturizm faaliyetlerini engelleyecektir. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Azap Gölü'nde yağmurun yağmaması, göl sularının iyice çekilmesine ve kuşların hem besin hem de barınma güçlüğü çekmesine neden olmuştur. Dar alanda yaşam mücadelesi veren kuşlar savunmasız durumda olup, bir de avcılık baskısıyla karşılaşmaktadır" şeklinde konuştu.

REKLAM "GÖLE ZARAR VEREN BİR CANLIYI TÜKETMEKTEDİR" Göl ekosistemine zarar veren canlılarla beslenen tepeli pelikanların Azap Gölü için şans olduğuna dikkat çeken Sürücü şunları söyledi: "Av kuşu olmayan ancak silah sesleri nedeniyle göle yaklaşamayan tepeli pelikanlar yaklaşık 3.5 metre kanat açıklıklarıyla bir uçak gibi göle inmekte ve göl ekosistemine zarar veren bir canlıyı da tükettiği görülmektedir. Ülkemizdeki sulak alanları istila eden, yerel türlerimizi yok eden İsrail sazanı, pelikanların en temel besinleri arasında olduğu Ege Üniversitesi tarafından izleme çalışmaları sırasında tespit edilmiştir.