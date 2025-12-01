Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi'nin 5’inci yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar basın mensupları ile bir araya geldi.

TADİV TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ

TADİV’in organize ettiği Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra başta Karabağ zaferinin arkasından oluşan yeni durum ve Zengezur Koridoru olmak üzere iki ülkenin uluslararası arenadaki önemli konu başlıkları ele alındı.

Büyükelçi Dr. Reşat Memmedov, Türkiye’nin önde gelen haber kurum kuruluşları ve gazeteci temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN ZAFERİ"

Toplantıda basın mensuplarına birçok alanda Azerbaycan devletinin bakış açısını anlatan ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının dünü, bugünü ve geleceğine dönük projeksiyonlarını ortaya koyan Büyükelçi Dr. Reşad Memmedov, "Karabağ Zaferi iki devlet ile tek milletin zaferidir" diye konuştu.

Büyükelçi Dr. Reşad Memmedov (sağdan ikinci) Habertürk ekibinin sorularını yanıtladı.

"KAFKASYA'YA BARIŞ GELMEK ÜZERE"

Memmedov, “Kafkasya’ya artık bir barış gelmek üzeredir. Ermenistan ile bir barış sürecindeyiz. Azerbaycan, Karabağ zaferinden sonra başka bir devlettir. Zafer kazanmış, toprakları üzerinde egemenliğini kurmuş bir devlettir” diye konuştu.

"TÜRK BASINI BİZİM YANIMIZDAYDI"

İstanbul Başkonsolosu Nermina Musafayeva ise Karabağ zaferinin kutlandığı her yıl çok gurur duyduklarını vurgulayarak, “O zor dönemde Türk devletinin yanı sıra basın da bizim yanımızdaydı. Azerbaycan'ın hak mücadelesini dünyada ulaştıran tüm basın mensuplarına teşekkür ederiz” diye konuştu.

"TÜRK DEVLETLERİ İÇİN BİR MİLAT" Toplantının açılış konuşmasını yapan TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, vakfın tüzüğünde belirtilen Türkiye-Azerbaycan dostluğu, işbirliği ve dayanışmasını pekiştirme hedefine vurgu yaparak Karabağ zaferinin Türk devletleri için bir milat olduğunu söyledi. “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve Azerbaycan'ın çok yönlü olarak dünya arenasında tanıtılması 'Bir Millet İki Devlet' felsefesine uygun şekilde destekleriniz ve 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda cephe haberlerinin hem Türkiye’de hem de Batı medyasında objektif şekilde yer alması için adeta seferberlik mahiyetindeki faaliyetleriniz için siz medya temsilcileri kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuşan Attar, Azerbaycan’ın zaferiyle taçlanmış olan sürecin enformasyon alanında ne yazık ki batı medyasının çifte standardına uygun olarak devam ettiğini belirtti. Azerbaycan’ın, Karabağ vatan savaşından sonra yeni bir döneme girdiğinin altını çizen Attar, şunları kaydetti: "Hem işgalden kurtarılmış bölgelerin yeniden imarı hem bu bölgelerin dış yatırımcıya ve turizme açılması hem de yeni süreçte bölgesel barış için Azerbaycan’ın attığı adımlar daha da önem kazandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde uluslararası camiadaki sağlam yerini daha da güçlü yapan Azerbaycan, dünyanın ilgi odağı olmaya başladı."