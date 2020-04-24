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Azerbaycan’daki 182 Türk vatandaşı uçakla Malatya’ya getirildi

Azerbaycan’da bulunan 182 Türk vatandaşı, uçakla Malatya'ya getirilerek karantina altına alındı

malatya
HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Azerbaycan’dan Malatya'ya getirilen 182 kişi, yerleştirildikleri yurtta 14 gün karantinaya alındı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Türk vatandaşları getiren uçak Malatya Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen vatandaşlar, havalimanı içerisine kurulan çadıra alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde otobüslerle Battalgazi Yurt Müdürlüğüne götürülerek karantinaya alındı.

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