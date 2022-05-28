AZİZ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Efnan'ın Kenan tarafından alıkonulması Pierre, Aziz ve Kenan arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Efnan'ın Kenan konusunda söyleyecekleri Pierre'in geri adım atmasına sebep olur. Pierre eline geçen fırsatla kimsenin hesap edemediği bir planı devreye sokar! Hatay seçimlerinin gerçekleştirilecek olması basının ilgisini çeker. Pierre, Hatay'ın demokrasi ile tanışacağını müjdelerken Aziz'in hedefinde Hatay'a gelen gazetecilerden Zehra vardır. Aziz, Pierre'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için güven kazanmalıdır! Seçim telaşı yaşayan Hatay'da beklenmeyen bir gelişme olur. Pierre'in planı yolunda ilerlerken Kenan aile geçmişini açıklamaya karar verir. Ancak Aziz yaşananların izini sürmektedir. Her ne yaşanılmış olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Gün sonunda kazanan kim olacaktır?