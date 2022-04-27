Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Aziz'in karşısındaki gizemli adamın kim olduğu merak uyandırıyor.

"BU YOLDA ÖLMEYE VAR MISIN AZİZ?"

Aziz'e vatan için yeni bir görev verildiği sahnede "Bu yol ne yanına birini almana müsaade eder, ne de yüreğine... Bu yolda ölmeye var mısın?" sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in vereceği yanıt heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar. Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.