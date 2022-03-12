Aziz Yıldırım'dan 777 milyon liralık dava 0:00 / 0:00

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, haksız yere tutukluluk için yargı yoluna başvurarak 777 milyon 741 bin liralık tazminat davası açtı. Kulübün eski As Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tazminatı Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu

HUKUKİ SÜRECİN İLK ADIMI

Açtıkları davayı Independent Turkish'e değerlendiren Şekip Mosturoğlu, "Sayın Aziz Yıldırım'ın bir süre önce, spor yazarları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 'şimdi hesap sorma vakti' şeklinde kamuoyuna açıkladığı 3 Temmuz sürecine dair hukuki aşamanın ilkini bugün başlatmış oluyoruz" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesindeki düzenlemeye dayanarak açtıkları davayla ilgili bilgi veren Mosturoğlu, "Haksız tutuklama uygulamasından dolayı hürriyetlerinden mahrum kalan ve bu süre içerisinde maddi ve manevi kayıpları olan sayın Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve şahsımla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Açılan davalarda istenilen yüksek tazminat miktarları, anılan süreçte yapılan yoğun itibarsızlaştırma, karalama, kamuoyunda kişileri peşinen suçlu kılma uğrunda yapılan yoğun medya çalışmasının sonucudur" dedi.

FB EĞİTİM KURUMLARI VE MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirten Mosturoğlu, açılan davada istenen 777 bin liralık tazminat talebinin somut, belgeye dayalı zararlar olduğunu söyledi.

Mosturoğlu, kazanılacak tazminatın yaşanan zararların sembolik tazmini olduğunun altını çizerek, "Nitekim bunun için alınacak tüm tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Bu sürecin ilk adımıdır. İlerleyen günlerde başlatacağımız yeni hukuki süreçlerle 3 Temmuz'un faillerinden hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Türkiye'de futbol camiası, 3 Temmuz 2011 sabahı yapılan operasyonla uyanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. a

2016 yılında ise 'Şikede Kumpas' davası açıldı. FETÖ üyelerine binlerce yıllık cezalar verildi. Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ise 'şike ve teşvik primi' suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

Yargıtay, 2021 yılının son gününde, 27 Aralık 2021 tarihinde verdiği kararla Fenerbahçe'nin önceki başkanı ve yöneticileri hakkında verilen beraat kararını onadı.

Beraat kararının kesinleşmesinin ardından, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu