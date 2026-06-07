Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ne iş yapıyor?
Fenerbahçe'de 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul, sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek en kritik seçimlerden biri olarak öne çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olması seçim yarışını daha da hareketlendirdi. Kongrede Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki yarışın büyük çekişmeye sahne olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe camiasında yaşanan bu tarihi süreç nedeniyle taraftarlar Aziz Yıldırım'ın hayatını, iş dünyasındaki faaliyetlerini ve servetini araştırıyor. Peki, "Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hayatı ve kariyeri...
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı tüm hızıyla sürerken gözler kongreden çıkacak sonuca çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en uzun süre görev yapan başkanlardan biri olan Aziz Yıldırım, yeniden göreve talip olarak dikkatleri üzerine çekti. Seçim sürecinde projeleri, transfer vaatleri ve kulübün geleceğine yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Yıldırım, Fenerbahçe'nin son yıllardaki en önemli seçimlerinden birinin merkezinde yer alıyor. Taraftarlar ise hem seçim yarışındaki son durumu hem de Aziz Yıldırım'ın kariyerini merak ediyor. Peki, Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte detaylar...
AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Düzce'de tamamlayan Yıldırım, daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Gençlik yıllarında amatör futbol da oynayan Yıldırım, iş hayatına mühendislik alanında başladı.
Aziz Yıldırım kaç yaşında?
1952 doğumlu olan Aziz Yıldırım, 2026 yılı itibarıyla 73 yaşındadır.
Aziz Yıldırım nereli?
Aziz Yıldırım'ın doğum yeri Diyarbakır'ın Ergani ilçesidir. Ancak eğitim hayatının önemli bir bölümünü Düzce'de geçirmiştir.
Aziz Yıldırım ne iş yapıyor?
İnşaat mühendisi olan Aziz Yıldırım, yıllardır inşaat, mühendislik, savunma sanayii ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Yıldırım'ın kurucusu olduğu Maktaş Mühendislik, NATO altyapı projeleri dahil birçok önemli projede görev aldı. Ayrıca askeri gemi üretimi ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Dearsan Tersanesi'nin de sahibi olarak biliniyor.
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlık dönemi
Aziz Yıldırım, 1998 yılında yapılan seçimle Fenerbahçe başkanlığına seçildi ve 2018 yılına kadar görev yaptı. Yaklaşık 20 yıl boyunca kulübün başkanlığını yürüten Yıldırım, Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görev yapan başkanları arasında yer aldı. 2018 yılında yapılan seçimde görevi Ali Koç'a devretti.
Aziz Yıldırım'ın serveti ne kadar?
Aziz Yıldırım'ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak inşaat, mühendislik, tersanecilik ve savunma sanayii alanındaki yatırımları nedeniyle Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında gösteriliyor. Bazı medya kaynaklarında servetinin yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde olduğu öne sürülse de bu rakam resmi olarak doğrulanmış değil.