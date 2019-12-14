Azize son bölümü izlendi. Azize'nin 4. son bölümünde, Azize ile Kartal yeniden karşı karşıya geliyor ve aralarındaki buz erimeye başlıyor. Öte yandan, Balkan kendisine geliyor ve ortalık yeniden karışıyor.

AZİZE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize 4. son bölümünün ardından 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AZİZE SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?