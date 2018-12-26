Ailesine haber gönderdi

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Olay, 2016 yılının Eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl yasak ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. DHA'nın haberine göre, polisi arayan Neşe Aydın, tartıştıkları Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde Neşe Aydın hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın hakkında da 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydın, eşini cinayete azmettirmediğini öne sürerken, suçunu kabul eden Neşe Aydın ise "Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Ölen Ümit´in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" şeklindeki savunmasını tekrarladı.
Neşe Aydın, "Ben çocuğun Ümit´ten olduğunu hiçbir zaman saklamadım. İsteseydi, çocuğu alırdı. Ailesinin de haberi vardı" dedi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ MERCEK ALTINDI
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Aydın´ın olay günü olay yerinde olmayıp dükkanında olduğuna dair kamera görüntülerinin incelenmesine, adına kayıtlı cep telefonu ile yapılan görüşmelerin dinlenmesine, 112 Acil servise haber veren kişilerle, evde çocuklara bakıcı olarak bulunan Resmiye B.´nin dinlenmesine karar verdi. Karı, koca sanıkları farklı avukatların savunmasını da isteyen mahkeme heyeti, tutuklu Neşe Aydın´a Bursa Barosu´ndan avukat tayini için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
SES KAYDINI MAHKEME KALEMİNE VERDİ
Öte yandan, öldürülen Ümit Şahin´in ailesinin avukatı Akan Demir, eşi Neşe Aydın´ı cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık Mehmet Aydın´ın, avukatı aracılığı ile maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Avukat Demir, "Ümit ile sanık Neşe´den olduğu DNA testi ile kesinleşen küçük çocuğun velayeti de dahil olmak üzere maktulün ailesine teslimi şartıyla, kendisinden şikayetçi olunmaması yönünde Mehmet Aydın´ın talebi olduğu ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin ses kaydını mahkeme kalemine teslim ettik" dedi.
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