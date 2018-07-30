Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken profesyonel sporla ilgilenen Girgin, ani bir kararla sporu bırakınca, hızla kilo almaya başladı. Kendini yemeğe veren Girgin, kısa sürede 100 kilonun üzerine çıktı. Aşırı yeme alışkanlığı uzmanlık eğitimini aldığı Ankara Onkoloji Hastanesi’nde de sürdü. Kütahya Gediz Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Girgin’in aşırı kiloları, sosyal hayatını olumsuz etkilemeye başladı.

KIZININ 'ŞİŞMANSIN' SÖZÜYLE…

DoktorGirgin, kızı Rana’nın onu çok etkileyen sözleri üzerine zayıflamaya kararverdi. 10 yaşındaki kızı bir gün babasına, “Arkadaşlarımın babaları çok zayıf, sen niye şişmansın. Beni okula almaya böyle gelme” dedi.

Diyet yapmaya başlayan Girgin, beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Ancak işinin yoğunluğu vebeslenme programlarına tam uyamaması nedeniyle verdiği kiloları geri aldı. Kendi mesleği gereği obezite ameliyatlarının zayıflamada etkin çözüm olduğunu bilen Girgin, bu alanda uzmanlaşan doktor aramaya başladı.

123’TEN 83 KİLOYA İNDİ

Dr. Girgin, yaptığı görüşmelerin ardından mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ve ekibi tarafından geçtiğimiz yıl 3 Ağustos’ta İzmir’de gerçekleştirilen başarılı mide küçültme ameliyatıyla sağlığına kavuşan Girgin, “Ameliyattan çok büyük fayda gördüğümü hem hekim hem de hasta olarak söyleyebilirim” dedi. Ameliyata 123 kilo ile giren Girgin, kısa sürede 83 kiloya indi.

RİSKİ DİĞER AMELİYATLAR KADAR

17 yıllık genel cerrahi geçmişi olan Girgin, “Hayatımda aldığım en güzel kararlardan biridiyebilirim. Hem iş performansım hem de özel hayatımdaki performans bu ameliyattan sonra aşırı derecede arttı. Ameliyatın sonrası 1-2 aylık süreci atlatınca, çok büyük fayda göreceğinizi hem hekim hem de hasta olarak söyleyebilirim. Hiç çekinmeyin, bu ameliyatta diğer ameliyatlar kadar riskli ekstra bir risk yok” diye konuştu.

GİRGİN: 'HEKİMİNİZİ İYİ SEÇİN'

“Spor ve diyetle zayıflayamayan, ihtiyacı olan herkese tecrübeli ellerde ameliyatı öneriyorum” diyen Girgin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ameliyat olduktan sonra ameliyatın değerini ve faydasını çok daha iyi anlıyorsunuz. Kendi başına diyet ve spor ile zayıflayamayan ihtiyacı olan herkese tecrübeli ellerde ameliyatı öneriyorum” dedi.

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