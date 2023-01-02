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DHA

Kahramanmaraş'ta, Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak kavgasında Ahmet S., pompalı tüfekle Alaa Alsaid ile oğlu Alaaddin Alsaid'i öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Polis, kaçan Ahmet S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan Suriye uyruklu Ahmet S. ile Alaa Alsaid arasında tartışma çıktı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet S., yanındaki pompalı tüfekle Alaa Alsaid ve oğlu Alaaddin Alsaid ile Hazım Vahit'e ateş edip kaçtı. Alaa Alsaid başından, Alaaddin Alsaid göğsünden ve Hazım Vahit bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alaa Alsaid'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Alaaddin Alsaid, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyup, gelen baba- oğlun yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.