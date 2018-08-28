Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çadır kamp ve otel işleten turizmci Tahir Altın'ın 46 yıl önce liseye başlayan kızı Filiz Altın'a hediye olarak aldığı 1972 model "vosvos", hiç el değiştirmeden aynı kişide 64 bin kilometrede orijinalliğini koruyor.

AA'nın haberine göre Turizmci Filiz Altın, çadır kampının garajında tuttuğu baba yadigarı Volkswagen Beetle marka otomobiline adeta gözü gibi bakıyor.

Babasının 2009 yılında 88 yaşında yaşamını yitirdiğini belirten Altın, otomobili babasının liseye başladığında kendisine hediye olarak Ankara'da bir galeriden sıfır aldığını ifade ederek, ''Henüz 18 yaşımda bile değildim. Epey bir zaman bu araç evin önünde bekledi ben ehliyetimi alıncaya kadar. Bu araba 1972 model. Burada otel işleten Mustafa Keskin'in o zamanlar Ankara'da galerisi vardı. Babamın arkadaşıydı. Ondan aldı bu arabayı" dedi.

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Üniversite hayatını bu araba ile geçirdiğini ifade eden Altın, şöyle devam etti:

''Sonrasında yurt dışına ihtisas eğitimi yapmaya gittiğimde araba burada garajda kaldı. Babam da arabayı sakladı. Bir daha kullanılmadı diyebilirim. Bu araba orijinal haliyle duruyor. Bu arabanın manevi değeri ölçülemez. O nedenle maddi değer de biçilebileceğini sanmıyorum. Kısa mesafelerde kullanıyorum. Bu öyle bir araba ki insan duygusal bağ kuruyor, vazgeçemiyor. Babamın hatırası onunla birlikte yaşayacak. İnsanın kalbini bağladığı bir araba.''

Arabayı satmayı hiç düşünmediğini belirten Altın, "Benim için çok önemli bir hediye ve hatıra. Adeta gözüm gibi bakıyorum, çok seviyorum. Burada sanki tabiata, doğaya ait bir araba gibi veya buranın bir parçası gibi" dedi.

Filiz Altın'ın işlettiği çadır kamp ve motelin bulunduğu turizm tesisinde elektrik işlerini yapan ve otomobilin bakımından sorumlu Alaattin Güçlü de aracın her parçasının orijinal olduğunu söyledi.

Hiçbir kazası, değişen parçasının olmadığını vurgulayan Güçlü, "Sadece hafif çizikleri nedeniyle bazı bölgelerinde lokal küçük çaplı boya oldu. Lastikleri olsun, motoru olsun, parçaları olsun tamamıyla orijinal bir araba. Alındığı günden beri garajda yatıyor. Çıkarıp ara sıra çalıştırıyoruz. Bu arabaya kesinlikle bir maddi değer biçilemez. Bu araba daha 64 bin kilometrede. Doğru düzgün bir kilometre bile yapmadı" diye konuştu.