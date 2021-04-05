Babacan: Acı hafıza depreşmemeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli “düşman” belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir.”
— Ali Babacan (@alibabacan) April 4, 2021
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