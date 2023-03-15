Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, deprem bölgesine yapılacak 500 bin konutu 6 ayda tamamlayabileceklerini söyledi. Babacan, "Antakya’yla ilgili bağımsız çalışan, siyasi etkiden uzak çalışan, sosyal bilimcilerden, tarihçilerden oluşan bir heyet gerekiyor" dedi

Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz
HABERTURK.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem bölgesine yapılacak konular için, "1 yılda 250 bin konut sözü verdiler. Biz 6 ayda 500 bin konutu bitiririz. Aynı paraya iki misli konut yaparız" dedi.

Halk TV’de katıldığı canlı yayında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemi değerlendirdi. Deprem sonrası yeniden inşaya ilişkin çalışmalarını anlatan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"AYNI PARAYLA İKİ MİSLİ KONUT YAPARIZ"

“İnşaat en basit şey. 1 sene nedir? Biz 6 ayda bitiririz. Önümüz yaz. Anahtarlar eylülde teslim edilir. Yeter ki iyi organizasyon yapın, parayı isabetli harcayın. İş bilmezlikleri yüzünden 1 sene sürüyor. 1 yılda 250 bin konut sözü verdiler. Biz 6 ayda 500 bin konutu bitiririz. Aynı paraya iki misli konut yaparız.”

"TOKİ, ANTAKYA’YI REZİL EDER"

“Antakya’yı TOKİ’nin eline verin, rezil ederler. O tarihi, dokuyu, kültürü mahvederler. Antakya’yla ilgili bağımsız çalışan, siyasi etkiden uzak çalışan, sosyal bilimcilerden, tarihçilerden oluşan bir heyet gerekiyor.”

"İNŞAAT MALİYETİ 600 BİN, İHALEDEKİ FİYAT 1,7 MİLYON"

“Şubat ayında bakanlığın açıkladığı inşaat maliyet tablosu var. Yaklaşık 100 metrekarelik bir konutun inşaat maliyeti arsa hariç 600 küsur bin lira mertebesinde. Aynı bakanlığın TOKİ üzerinden yaptığı ihalelerde oluşan fiyat 1 milyon 600 bin-1 milyon 700 bin. Nasıl oluyor?”

"1 AYDA NE KADAR SERMAYE VARSA TOPLARIZ"

“Türkiye’nin yeniden inşası, iç kaynakla ve aynı zamanda bir miktar döviz kaynağıyla mümkün olacak. İçeride kaynağımız var. İsrafı önlediğinizde, faizi düşürdüğünüzde büyük kaynak oluşur. Depremin de getirdiği zorlukları aşmak aynı zamanda döviz ihtiyacı. İnşaat; döviz demek. Döviz kaynağı sadece kredi değil, sermaye olarak da girer. Konut Finansman Kurumu’na 1 ayda ne kadar sermaye varsa toplarsınız. Hiç mesele değil. Gerekli döviz sağlanamazsa ödemeler dengesi krizine sebep olur. 99 depreminden sonra hükûmet döviz bulamadığı için önce 2000 Kasım’da hem de 2001 Şubat’ta büyük krizler yaşadık.”

"AVRUPA BİRLİĞİ KAMU İHALE MEVZUATINI AYNEN GETİRECEĞİZ"

“Avrupa Birliği’nde (AB) 27 ülke kamu alımlarıyla alakalı tek bir mevzuat uyguluyor. AB’nin 33 faslından bir tanesi olan kamu alımı faslını aynen Türkiye’ye getireceğiz. Avrupa Birliği’nde 27 ülkenin uyguladığı kamu ihale mevzuatını getirin, Türkiye’de uygulayın. Alın size koskoca bir tasarruf.”

"AMACIMIZ MECLİS’TE DE AÇIK BİR ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK"

Ayrıca 14 Mayıs (2023) seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Babacan şunları söyledi:

“Meclis’teki milletvekili sayısını maksimize edebilmek için partiler arası iş birliği çok kıymetli. Açık fikirlilikle bize gelen teklifleri inceliyoruz. Hem de kendimiz farklı teklifler üretip diğer partilere sunuyoruz. Bugün itibariyle kesinleşmiş bir kararımız yok. Amacımız sadece cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanmak değil, Meclis’te de açık bir sayısal üstünlüğü sağlamak. İş birliğiyle toplam milletvekili sayısı artıyor. Kazan-kazan-kazan sonuçları oluşuyor.”

"SAYIN ERDOĞAN İLK DEFA PANİKTE"

"İlk defa Sayın Erdoğan panikte. İlk defa sapasağlam bir alternatif oluştu. Büyük bir Türkiye cephesi oluştuğunda işlerin çok zorlaştığını gördüler. Uçak düşmeye başlayınca panik halinde her şey denenir ya, panik halinde her şeyi yapabilirler."

HÜDAPAR’ın Cumhur İttifakı’na destek açıklaması hakkında konuşan Babacan, "Bahçeli’nin kırmızı çizgisi diye bir şey yok. Sayın Bahçeli 2019 Seçimlerinden önce Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunmasını tavsiye etti. Hangi kırmızı çizgi? İktidarı kaybetme korkusuyla kırmızı çizgi falan tanımazlar" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika deprem haberleri: Deprem bölgesinde çadırlar sele teslim!
GÜNDEM Sel bir can aldı!
Balkonda çökme riski oluşunca kaldırım kapatıldı
GÜNDEM Balkonda çökme riski oluşunca kaldırım kapatıldı
KISKIVRAK! Son dakika deprem haberleri: Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçarken yakalandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçarken yakalandı!
Son dakika: Pınar Damar cinayetinde korkunç ayrıntı iddianamede yer aldı! Pınar Damar cinayet davasında son durum
GÜNDEM Pınar Damar cinayetinde korkunç ayrıntı iddianamede ...
ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Şanlıurfa'yı sel bastı! Acil servis sular altında, ...
YÜZ KARASI! Son dakika: Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ...
Naci Görür'den büyük İstanbul depremi açıklaması: AFAD kırmızı eylem planı ile İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? İstanbul fay haritası ile riskli ilçeler
GÜNDEM Naci Görür'den uyarı! İstanbul depremi ne zaman ...
ADANA FAY DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzmanlar Adana'yı uyardı: Adana'da deprem bekleniyor mu, fay hattı var mı? Adana deprem riski olan ilçeler
GÜNDEM Uzmanlardan Adana uyarısı! İşte Adana deprem risk ...
TOKİ KONYA ARSA Sonuçları 2023 | TOKİ Konya merkez müstakil arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgula
GÜNDEM TOKİ Konya arsa kura sonuçları
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Son dakika: 15 Mart Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEM Deprem bölgesinde artçılar sürüyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.