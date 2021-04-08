Babacar inanılmazı başardı

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Akdeniz ekibi çok net pozisyonu harcadı. 53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Bareiro sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'i de geçen topu Babacar boş kale yerine auta gönderdi. Senegalli oyuncu, pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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