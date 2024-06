Babacığım, bana her zaman doğru yolu gösterdin, sevgi ve anlayışınla her zaman yanımda oldun. Seninle geçen her an benim için çok değerli. Babalar Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.

Canım babam, seninle birlikte geçirdiğimiz her an bir hazine gibi. Hayatım boyunca bana verdiğin sevgi, destek ve öğütler için sonsuz teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!